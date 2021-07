The Simpsons Hit & Run avrà una remastered? Parla l'autore Matt Selman

The Simpsons Hit & Run è stato uno dei videogiochi dedicati alla gialla famiglia americana ideata da Matt Groening più amati di sempre da parte dei fan. Uscito su PC, PS2, Xbox e GameCube nel 2003, il titolo mescolava meccaniche in stile GTA con le atmosfere e i celebri personaggi della serie tv.

Fino ad oggi non si è mai parlato di una possibile remastered del gioco e per ora sembra molto difficile che qualche annuncio in tal senso possa arrivare a breve. Ma c'è chi amerebbe molto vedere una riedizione di Hit & Run: intervistato da IGN.Com, il producer e writer dei Simpson, Matt Selman, vorrebbe assistere al ritorno dell'apprezzato free roaming, tuttavia delicate questioni burocratiche non meglio specificate rendono di fatto improbabile che un simile progetto possa mai concretizzarsi.

"Amerei vedere una remastered di Simpsons Hit & Run, lo amerei davvero. Ma ci sono troppe complicazioni aziendali da affrontare per renderla realtà", spiega Selman senza approfondire ulteriormente. L'autore ha poi ricordato i processi creativi che hanno portato alla nascita del gioco e del rapporto con il publisher Vivendi Games: "All'epoca stavamo tutti giocando a GTA - racconta Selman - ma il publisher voleva un semplice gioco di guida. E noi abbiamo pensato a quanto GTA fosse popolare, e che i giocatori necessitavano di uscire fuori dalle automobili. C'è stata una forte battaglia creativa su che tipo di gioco sarebbe dovuto essere, ma credo sia stata una battaglia per cui valeva la pena combattere".

Vi piacerebbe vedere una remastered di The Simpsons Hit & Run prima o poi? Per sognare un po' potete vedere il remake di The Simpsons Hit & Run realizzato su Dreams. Restando in tema di riedizioni, la remastered di Project Zero Maiden of Black Water ha una data d'uscita.