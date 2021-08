The Simpsons Hit & Run sfreccia su UE5 nella Remaster fan made, ma viene bloccato dal DMCA

Da grande appassionato di The Simpsons Hit & Run, lo youtuber e designer dilettante conosciuto come Reubs ha ricostruito l'intera mappa e buona parte dell'esperienza di gioco dell'avventura free roaming di Radical Entertainment servendosi degli strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5.

Il lavoro svolto da Reubs abbraccia tutti gli aspetti dell'indimenticabile "GTA simpsoniano" lanciato nel settembre del 2003 su PlayStation 2, Xbox e Nintendo GameCube: il creatore di contenuti ha infatti ricostruito sin nei minimi particolari la mappa originaria di Springfield, l'interfaccia con le indicazioni del percorso da seguire, le meccaniche di guida, i personaggi secondari e, naturalmente, il modello poligonale animato di quel combinaguai di Homer.

Il video confezionato dallo youtuber ci aiuta a comprendere l'incredibile passione profusa in questo progetto dal suo ideatore, intenzionato sin dal principio a condividere i frutti del suo lavoro con tutti i fan attraverso una Demo scaricabile gratuitamente.

Purtroppo, a stretto giro di posta dalla diffusione della versione giocabile della sua Remastered di The Simpsons Hit & Run su Unreal Engine 5, il creatore di contenuti si è visto costretto a rimuovere ogni link per scaricare gratis la Demo del suo progetto fan made a causa del sopraggiunto DMCA per violazione di copyright. Nel momento in cui scriviamo, il filmato che ripercorre le tappe fondamentali del suo encomiabile lavoro ispirato al free roaming del 2004 ambientato nella dimensione dei Simpsons continua ad essere disponibile su YouTube ma non sappiamo se i termini del DMCA prevedano o meno la rimozione a breve del video in questione.