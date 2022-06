The Simpsons Hit & Run: torniamo a Springfield nel remake fanmade in UE5

Nonostate fosse stato precedentemente rimosso a causa di potenziali problemi legali, il remake di The Simpsons Hit & Run è riemerso in rete grazie ad un nuovo filmato pubblicato dallo stesso autore del progetto fanmade.

Sfruttando gli strumenti offerti dall'Unreal Engine 5 di Epic Games, lo youtuber e designer amatoriale Reubs sta pian piano dando vita ad un remake del cult originariamente sviluppato da Radical Entertainment e pubblicato nel 2003 su PlayStation 2, Xbox, GameCube e PC.

Un nuovo video sul progetto ha rivelato l'open world curato da Reubs, che promette ulteriori aggiunte in futuro, come i miglioramenti ai veicoli del gioco, l'aggiunta del multiplayer online, un sistema di missioni e una grafica rinnovata.

Come dicevamo, il fatto che il progetto sia stato ripresentato ha del sorprendente, dal momento che una versione precedente era stata ritirata dal Patreon del creatore per evitare di entrare in potenziali situazioni controverse a livello legale. Sembra questo il motivo che ha spinto il designer a chiarire all'inizio del video che il progetto è un "remake per scopi di intrattenimento" e che "questo gioco non potrà mai essere scaricato".

Resta in ogni caso molto interessante osservare con quanta cura e fedeltà è stata ricreata la cara vecchia Springfield assieme ai noti personaggi della serie ideata da Matt Groening.

Ad agosto dello scorso anno alcuni hacker hanno rubato il codice sorgente dell'originale The Simpsons Hit & Run.