The Sims 4: il 2021 si apre con la spaventosa espansione "Paranormal Stuff"

Electronic Arts decide di inaugurare il nuovo anno con l'annuncio della diciottesima espansione dedicata alla sua fortunata serie di simulazione di vita, The Sims 4. Si tratta di un pacchetto dai toni scherzosamente oscuri, che saprà donare un tocco di paranormale al titolo con i suoi contenuti originali.

The Paranormal Stuff pack è il titolo della nuova espansione confezionata da Electronic Arts che strizza l'occhio al lato occulto/vodoo dei fenomeni soprannaturali. I nostri Sims avranno a che fare con le case infestate dagli spettri, e potranno persino prendere parte ad una seduta spiritica per evocare il fantasma Guitry tramite la nuova abilità Medium, o anche intraprendere la carriera di Investigatore Paranormale, se vorranno farlo. Oltre a questo, sono inclusi nel pacchetto nuovi oggetti estetici, dedicati sia all'arredamento della casa che al vestiario dei nostri personaggi.

The Sims 4 The Paranormal Stuff pack sarà disponibile per l'acquisto su PC (via Steam e Origin), PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 26 gennaio. Al momento in cui scriviamo non sembra esserci traccia del prezzo ufficiale di lancio, attendiamo dunque maggiori informazioni da parte di Electronic Arts. Potete intanto dare un'occhiata a tutte le novità in arrivo tramite il nuovo trailer pubblicato da EA che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.