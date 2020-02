The Sims 4 accoglie la casa di Parasite: l'ambientazione ricostruita da un giocatore

The Sims 4, a distanza di diversi anni dal lancio, resta una fucina creativa sempre attiva per i videogiocatori volenterosi di cimentarsi con elaborazioni peculiari.

Tra questi ultimi va sicuramente annoverato l'utente attivo su YotuTube come "simkoongarchitect", che si è già più volte dedicato nella ricreazione di ambientazioni particolari all'interno di The Sims 4. Dopo il castello di Elsa tratto dal film Disney Frozen ed altre creazioni, il giocatore ha scelto di dedicare un omaggio all'ormai celebre Parasite, pellicola premiata agli Oscar 2020 come Miglior Film.

I lettori che hanno già avuto modo di visionare la produzione firmata dal regista Bong Joon-ho, non avranno particolari problemi nel riconoscere il lavoro di dettaglio realizzato dal giocatore nel ricreare la location. A coloro che invece non hanno ancora avuto modo di recarsi in sala, sconsigliamo caldamente la visione del filmato: come specificato anche in apertura dello stesso, il video contiene infatti numerosi spoiler relativi alle vicende narrate in Parasite.



Cogliamo l'occasione per ricordare che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Parasite, realizzata già in occasione della vittoria da parte del film della Palma d'Oro a Cannes nel 2019. Per i lettori più curiosi, segnaliamo inoltre anche un interessante speciale dedicato al cinema coreano, firmato da Maurizio Encari.