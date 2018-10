The Sims 4: annunciata la nuova espansione Get Famous

Nella giornata di oggi, Electronic Arts e Maxis hanno annunciato Get Famous, la nuova espansione di The Sims 4. Come suggerisce il nome del DLC Pack, questo nuovo contenuto permetterà ai vostri sims di diventare delle vere celebrità.

Grazie all'espansione Get Famous, i giocatori potranno intraprendere, ad esempio, la carriera di attore, oppure lanciarsi nel mondo degli Influencer, divenuta senza ombra di dubbio una delle figure più rilevanti nel corso degli ultimi anni (in questo caso potrete persino tenere delle livestream, esattamente come fareste con il vostro canale Twitch). Qualunque sia la strada che sceglierete, potrete inoltre partecipare a delle feste esclusive e incontrarvi con le altre celebrità e persone di spicco. Il tutto è presentato nel trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che The Sims 4 Get Famous sarà pubblicato su PC e Mac il 16 novembre. Per tutte le altre informazioni sul titolo di EA, vi rimandiamo alla nostra Recensione.