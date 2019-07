The Sims 4 potrebbe arrivare su Nintendo Switch in futuro?

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson ha parlato della possibilità di vedere The Sims su Nintendo Switch, non escludendo del tutto questa ipotesi, sebbene al momento un porting appaia difficile.

Rispondendo a una precisa domanda degli investitori, Andrew Wilson ha chiarito che il publisher prende molto seriamente la scelta delle piattaforme di destinazione dei suoi titoli, nel caso di Switch la scelta di realizzare dei porting è limitata dal fatto che molti possessori della console Nintendo giocano regolarmente anche su PC, PS4 e Xbox One.

"Ogni volta che decidiamo di pubblicare un gioco ci poniamo domanda sulle piattaforme di destinazione, è naturale, come publisher è un nostro dovere. Ci sono tanti fattori da valutare, nel caso di Switch uno tra i tanti è sicuramente il fatto che i possessori della console ibrida siano anche giocatori attivi su PC, PS4 e Xbox One e nella maggior parte dei casi hanno già giocato i nostri prodotti su queste piattaforme. Ovviamente ogni decisione varia da caso a caso, non mi sento di dire The Sims non arriverà mai su Switch in futuro."

Poche speranze per il momento per un porting di The Sims 4 (o magari The Sims 5) su Nintendo Switch, a causa di un bacino di utenza non particolarmente ricettiva nei confronti dei giochi EA, almeno secondo le parole di Wilson.