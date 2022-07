The Sims 4, è in arrivo la funzione per l'orientamento sessuale: non è disattivabile

Attraverso le pagine del sito ufficiale, SimGuruJessica - capo progettista dell'espansione Vita da Liceali - ha parlato della nuova funzione dedicata all'orientamento sessuale che verrà implementata in The Sims 4 nell'ambito del prossimo aggiornamento di gioco.

"Come squadra riteniamo che creatività, scoperta, apertura a tutti e gioco siano valori essenziali, e ogni giorno ci adoperiamo per celebrare diversità, equità e inclusione per il nostro gruppo e la nostra comunità", ha dichiarato la sviluppatrice. Alla luce di ciò, la funzione dell'orientamento sessuale verrà presto integrata in "Crea un Sim", proseguendo un percorso di inclusione già cominciato a maggio con l'introduzione dei pronomi personalizzabili in The Sims 4.

Lavorando a stretto contatto con GLAAD e il Progetto It Gets Better, il team di sviluppo ha cercato di tenere conto del maggior numero possibile di punti di vista e sviluppare la funzione in modo che rispettasse e allargasse la comunità. Con l'orientamento sessuale, potrete assegnare una serie di parametri di attrazione relativi al vostro alter ego in "Crea un Sim". Si tratta di una semplice dichiarazione dei Sims da cui il vostro Sim è attratto. Sarete liberi di spuntare qualsiasi combinazione di caselle di attrazione (anche tutte o nessuna) in conformità all'orientamento del vostro avatar digitale. In questo modo, se un Sim il cui sesso non corrisponde alle impostazioni di attrazione del vostro Sim tenterà un'interazione romantica, verrà rifiutato.

SimGuruJessica riconosce che si tratta del "primo passo di un viaggio ancora in via di definizione", che richiede ancora molti affinamenti per poter rappresentare adeguatamente l'intera comunità LGBTQIA+, di cui ella stessa fa parte. Le opzioni sessuali iniziali, ad esempio, saranno solo binarie, poiché nell'universo di The Sims 4 non esistono ancora Sims non binari. "Anche se abbiamo compiuto progressi notevoli nella rappresentazione dei Sims non binari con l'aggiornamento dei pronomi, riconosciamo che i pronomi non sono equivalenti alle identità sessuali e che sotto questo aspetto abbiamo ancora della strada da fare", ha spiegato la progettista.

Infine, specifichiamo che la funzione relativa all'orientamento sessuale non sarà disattivabile, poiché "le identità LGBTQIA+ sono una realtà della vita e non qualcosa che si presti a essere attivato e disattivato".