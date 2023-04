The Sims 4, attenzione all'ultimo aggiornamento: un bug stravolge i volti

Nonostante il recente annuncio del misterioso Project Rene, probabile nome in codice per The Sims 5, il team di Electronic Arts non interrompe il già longevo supporto post lancio offerto a The Sims 4.

Nella giornata di martedì 18 aprile 2023, in particolare, gli autori del gioco hanno reso disponibile una nuova patch dedicata. In seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento, tuttavia, parte della community si è resa testimone degli effetti generati da un bizzarro bug. Come potete verificare in calce, il malfunzionamento prodotto dall'update ha in effetti completamente trasformato i volti e le sembianze dei personaggi di The Sims 4.

In particolare, gli occhi dei Sims hanno acquisito una forma decisamente insolita. Allo stesso tempo, anche le dentature dei personaggi risultano deformate e alquanto bizzarre. Il bug prodotto dall'ultimo aggiornamento ha colpito numerosi videogiocatori, che hanno segnalato la propria esperienza sul forum ufficiale di The Sims 4. Tramite quest'ultimo e i propri canali social, gli sviluppatori di Electronic Arts hanno confermato di essere consapevoli della problematica e di star lavorando per trovare una soluzione al più presto.

Al momento, ai giocatori di The Sims 4 incappati nel bug non resta purtroppo altro da fare che attendere comunicazioni ufficiali o la pubblicazione di una patch correttiva.