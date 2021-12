The Sims 4: Bretman Rock nella campagna per la scoperta della propria personalità

Insieme al celebre influencer e imprenditore filippino-americano Bretman Rock, Electronic Arts lancia la campagna "Find Yourselves" in The Sims 4 per invitare tutti a scoprire i diversi lati di se stessi servendosi degli strumenti creativi del sim-life più rappresentativo.

Nel lanciare questa importante campagna di sensibilizzazione, Bretman Rock manifesta tutto il suo amore per la serie di The Sims che ha compiuto venti anni ricordando come "ci gioco da quando ero un bambino e sono più che entusiasta di collaborare con il marchio per incoraggiare tutti a scoprire e celebrare le proprie molteplici personalità. In The Sims, sono in grado di sperimentare molte versioni diverse di me stesso in un mondo senza confini e giudizi, e per questo voglio che tutti sentano quanto questo sia liberatorio ed esaltante. Siate chi volete, uscite con chi volete, vestitevi come volete. Venite a incontrarmi in The Sims!".

La campagna "Find Yourselves" porta in The Sims 4 uno spettacolo ispirato alle classiche sitcom di formazione, con Bretman Rock che interpreta molteplici personaggi come il gotico adolescente, lo chef materno, il papà impertinente, l'astronauta emozionato e il cowboy urbano, per rappresentare la libertà e spronare i giocatori a scoprire tutti i lati della propria personalità senza alcun pregiudizio.

Sempre in funzione di questa campagna, per un periodo di tempo limitato The Sims aiuterà i giocatori a trovare i propri #SimSelves su TikTok con un filtro personalizzabile ed effetto brandizzato che consentirà loro di provare diverso personaggi ispirati ai Sims, come Pastel Goth o Mermaidcore, attraverso gli strumenti più avanzati di realtà virtuale. Gli appassionati sono invitati a pubblicare un messaggio su Twitter, Instagram e TikTok utilizzando l'hashtag #SimsSelves per raccontare le loro storie di come The Sims li ha aiutati a trovare se stessi.