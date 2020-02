The Sims 4: come creare un Vampiro e come diventarlo

Tra le tante ambizioni che si possono coltivare nella vita, i personaggi di The Sims 4 hanno anche la facoltà di trasformarsi in vampiri. In questa mini-guida vi spieghiamo come creare un vampiro (o come diventarlo) all'interno del gioco.

Per diventare un vampiro in The Sims 4, o per crearne uno, è necessario essere in possesso dell'espansione The Sims 4: Vampiri. Se avete già acquistato il DLC e lo avete installato, non vi resta che proseguire nella lettura.

Come creare un Vampiro in The Sims 4

Se volete creare un Sim vampiro da zero, vi basta selezione l'opzione "Crea un Sim" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, per poi cliccare sull'opzione "Aggiungi vampiro". Si tratta di una normale funzione di gioco che potete usare dopo aver installato l'espansione The Sims 4: Vampiri.

Potrete personalizzare il vampiro Sim a vostro piacimento, selezionando il colore degli occhi, la forma e molte altre opzioni.

Come trasformarsi in un Vampiro in The Sims 4

Se volete trasformare un Sim esistente in un vampiro, il processo è un po' più complicato.

Per prima cose dovete recarvi dai Sim che vivono a Forgotten Hollow e parlare con loro dei vampiri. Le interazioni che hanno a che fare con i vampiri saranno indicate con una piccola mazza. Per trasformarvi potete fare amicizia con i Sim e parlare abbastanza dell'argomento, fino a farvi contattare da Vladislaus Straud in persona, un Sim simile a Dracula.

Vladislaus Straud può trasformare i vostri Sim in vampiri e sarà più che felice di farlo. Potete dirigervi verso il palazzo con il cimitero che lo circonda, o a Forgotten Hollow presso la statua di Vlad.

Vlad può ipnotizzare il vostro Sim, che alla fine verrà morso fino a desiderare sangue e plasma. Al vostro Sim verranno consegnati alcuni pacchi di plasma da portare a casa per iniziare il processo di trasformazione.

L'intero processo richiederà alcuni giorni, e nel frattempo il vostro Sim inizierà a rifiutare il cibo normale. Una volta che si sarà trasformato in un vampiro, dovrete fornirgli del sangue, pacchi di plasma o frutta al plasma per tenerlo "nutrito".

In alternativa, è possibile diventare vampiri usando i trucchi di The Sims 4. Nella fattispecie, dovrete inserire il comando "traits.equip_trait trait_OccultVampire" per trasformare immediatamente il Sim normale in un vampiro. Se volete tornare indietro, inoltre, è possibile inserire il comando "traits.remove_trait trait_OccultVampire" per guarire il vostro Sim e farlo tornare allo stato normale.

Ricordiamo che The Sims 4 è uno dei giochi gratis del PS Plus di febbraio, motivo per cui diversi utenti PS4 potrebbero giocarlo per la prima volta (o riscoprirlo) proprio in questi giorni, a distanza di qualche anno dal suo debutto. Anche voi state cogliendo l'occasione?