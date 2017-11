The Sims 4 disponibile in prova su Xbox One per gli abbonati EA Access

A partire da oggi, gli abbonati al serviziopotranno scaricare gratuitamente la versione di prova disu Xbox One e divertirsi liberamente e senza limitazioni per un totale di dieci ore.

La prova gratuita permette di accedere a tutte le modalità e i contenuti di gioco, consentendo anche di salvare i progressi effettuati e di importarli nella versione completa qualora decidiate di acquistarla. Come abbonati al programma EA Access, in quest'ultimo caso avrete diritto al 10% di sconto sul prezzo di listino pari a 39,99 euro.

The Sims 4 Console Edition presenta alcune interessanti novità rispetto alla versione PC, tra cui un maggior numero di espressioni per i personaggi e nuove opzioni di personalizzazioni per capelli, abbigliamento, accessori, tratti somatici, volto e forma del corpo.

The Sims 4 sarà disponibile dal 17 novembre su PlayStation 4 e Xbox One, in formato retail e digitale. Attualmente non ci sono piani per portare il gioco su Nintendo Switch, come confermato recentemente da Electronic Arts.