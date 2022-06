The Sims 4 si espande con Vita da Liceali: alla scoperta del nuovo DLC

Dopo averci fatto ululare alla Luna piena con vita da licantropi in The Sims 4 Lupi Mannari, Maxis corona il sogno adolescenziale di ogni fan del sim-life di EA annunciando Vita da Liceali, il prossimo pacchetto di espansione di The Sims 4 in arrivo tra poche settimane su PC e console.

Il DLC confezionato dalla sussidiaria di Electronic Arts, infatti, offre ai giocatori la possibilità di ritagliarsi il proprio percorso durante l'adolescenza: il liceo è un periodo di scoperta di se stessi e in Vita da Liceali gli appassionati di The Sims 4 possono immergersi nei loro sogni liceali mentre vivono al massimo la loro adolescenza.

Attraverso questa espansione gli utenti possono esplorare la propria identità, frequentare la scuola superiore e mettere alla prova i propri limiti attraverso le scelte e la crescita che caratterizza questa fase della vita di ciascuno di noi.

Nel delineare il quadro ludico e contenutistico di questo importante DLC, il team di Maxis spiega che "i Sims impareranno a destreggiarsi tra la scuola e gli eventi extrascolastici, a formare amicizie di lunga data e a vivere momenti importanti come il ballo di fine anno. Potranno anche sviluppare i propri gusti in fatto di moda grazie alla nuova app Trendi, con abiti disegnati dai venditori di Depop. Il liceo è un periodo incredibilmente formativo e volevamo dare ai giocatori la possibilità di creare e personalizzare le proprie esperienze liceali prima che i loro Sims raggiungano la giovane età adulta".

La commercializzazione di The Sims 4 Vita da Liceali è prevista per il 28 luglio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.