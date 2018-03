The Sims 4: l'espansione Al Lavoro in arrivo su PS4 e Xbox One il 20 marzo

A distanza di tre anni dal suo debutto su PC, l'espansione Al Lavoro disarà disponibile anche per gli utentia partire dal prossimo 20 marzo. Il DLC permette di esplorare le carriere dei nostri Sims.

Come è facile intuire, il DLC in questione è dedicato al mondo del lavoro e delle professioni, e in quanto tale includerà una serie di occupazioni per i nostri personaggi come quelle del medico, del poliziotto, dell'imprenditore e dello scienziato. In termini di gameplay, naturalmente, questo si traduce in una serie di nuove routine da gestire all'interno della partita, così da espandere gli eventuali sviluppi che possono prendere le vite dei nostri Sims.

L'espansione Al Lavoro sarà disponibile anche per gli utenti PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 20 marzo. Il contenuto potrà essere acquistato sui rispettivi Store online al prezzo di 39,99 euro, al patto naturalmente di possedere la versione base di The Sims 4.

Come al solito, se volete tenervi al passo con tutte le altre novità riguardanti il mondo videoludico potete consultare la nostra rubrica a tema, così da informarvi sulle notizie più importanti della settimana appena trascorsa.