The Sims 4: l'espansione Vita sull'Isola presentata ufficialmente con un trailer

A concludere l'EA Play 2019 ci ha pensato la nuova, estiva espansione di The Sims 4: Vita sull'Isola. Alla fine, i rumor emersi nelle scorse ore si sono rivelati fondati, e il nuovo contenuto aggiuntivo del Life Simulator di Electronic Arts ci porterà effettivamente in un posto tropicale.

Questo nuovo expansion-pack vi aiuterà a sfuggire alla monotia e a gustarvi uno stile di vita rilassato tra le spiagge. All'interno di questa ambientazione, che permetterà per la prima volta nella storia del franchise di muoversi via mare, sarete in grado di vivere in un paradiso terrestre e di godervi le ventilate e solari ambientazioni inedite. Se volete avere un'idea più precisa di ciò che vi aspetta, vi invitiamo a visionare il trailer di annuncio che trovate in cima alla notizia.

The Sims 4: Vita sull'Isola sarà lanciato su PC e Mac (via Origin) il 21 giugno 2019. Se la nuova espansione vi ha già convinti con questo primo trailer, potete già procedere al pre-order del contenuto.