The Sims 4 in fiori d'arancio: Il Mio Matrimonio è la nuova espansione

Mentre gli appassionati della serie già si chiedono quando uscirà The Sims 5, dagli studi di Electronic Arts continuano a giungere novità per l'universo di The Sims 4.

Dopo aver condotto la propria comunità di cittadini sino ai confini della Galassia Lontana Lontana in The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu, i giocatori possono infatti iniziare a preparare i fiori d'arancio. Giusto in tempo per San Valentino, Elctronics Arts ha infatti annunciato The Sims 4: Il Mio Matrimonio, nuova espansione del gioco. A introdurre il pacchetto è un divertente trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Tra cene di fidanzamento, eventi preparatori per il gran giorno, addii al celibato e al nubilato, i Sim innamorati avranno molto da fare prima di poter pronunciare il fatidico "Sì". Oltre a organizzare i festeggiamenti, i giocatori potranno così raccontare una vera e propria storia d'amore.

Già confermata la data di uscita del contenuto, con The Sims 4: Il Mio Matrimonio che diverrà disponibile a partire dal prossimo giovedì 17 febbraio 2022. L'orario di sblocco, fissato per le ore 19:00 del fuso orario italiano, sarà il medesimo per tutte le piattaforme di pubblicazione di The Sims 4, tra PC e Mac (via Steam e Origin), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.