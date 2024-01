The Sims 4, ultima frontiera: il kolossal sim-life arriverà presto su Switch?

A oltre un anno di distanza dall'addio alla Legacy Edition di The Sims 4, in rete rimbalza un'indiscrezione che, se confermata, potrebbe fare la felicità dei tanti appassionati di esperienze sim-life su Switch: la console ibrida di Nintendo potrebbe presto accogliere il kolossal Maxis.

Il codice HTML del sito ufficiale di Electronic Arts contiene infatti dei riferimenti alla nuova versione di The Sims 4, prova ne sia la comparsa di Nintendo Switch nell'elenco delle piattaforme supportate dall'indiscusso esponente del genere (non ce ne vogliano i fan di Animal Crossing).

I riferimenti alla nuova, rumoreggiata versione Switch di The Sims 4 vengono ripresi anche da Google, ivi compresa la versione in lingua italiana del celebre motore di ricerca. Nel momento in cui scriviamo, il link di Google che rimanda al sito ufficiale di EA continua a citare Nintendo Switch nella rosa di sistemi sui quali è possibile effettuare il download della 'nuova' versione free-to-play di The Sims 4.

Mentre aspettiamo di ricevere un chiarimento da parte di Maxis ed Eletronic Arts, vi ricordiamo che nei mesi scorsi gli sviluppatori californiano hanno confermato che The Sims 5 sarà gratis e non rimpiazzerà il quarto capitolo.