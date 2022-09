The Sims 4 diventa gratis su tutte le console? Spunta un interessante leak!

In queste intense giornate di annunci, sembra che un'interessante informazione sia trapelata attraverso le maglie della redazione USA di GameSpot, per mezzo di un annuncio che al momento non risulta più raggiungibile.

Tramite il link che trovate in calce a questa news, è infatti possibile raggiungere una pagina al momento non abilitata, ma il cui URL riporta un importante annuncio legato al futuro di The Sims 4. Stando a tale fonte, il titolo di Electronic Arts sarebbe pronto a compiere il passaggio alla formula free to play.



Già a partire dal prossimo mese, The Sims 4 dovrebbe tramutarsi in un gioco gratis su tutte le console di pubblicazione. L'appuntamento, nello specifico, sarebbe fissato per la giornata di martedì 18 ottobre 2022. Tale variazione, deduciamo sempre dall'URL della news rimossa da GameSpot, dovrebbe coinvolgere esclusivamente la versione base di The Sims 4. Di conseguenza, le numerose espansioni esordite negli anni dovrebbero restare invece accessibili al pubblico esclusivamente a pagamento.



Sino ad ora, non vi è tuttavia stata alcuna comunicazione di Electronic Arts in tal senso: che l'ufficializzazione sia destinata ad arrivare nelle prossime ore? In attesa di saperne di più, ricordiamo che ancora non si hanno notizie di un futuro The Sims 5.