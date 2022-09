The Sims 4 diventa gratis: il gioco sarà free-to-play da ottobre

Electronic Arts e Maxis sono liete di annunciare che The Sims 4 diventerà presto free-to-play: ciò significa che chiunque sarà in grado di giocare alla versione base del simulatore di vita quotidiana in maniera completamente gratuita.

A partire dal 18 ottobre 2022, il gioco base The Sims 4 sarà scaricabile gratis su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Origin, EA App e Steam. I contenuti aggiuntivi, invece, rimarranno a pagamento.

Nonostante questo importante cambiamento, il team di sviluppatori continuerà a supportare il gioco: "Con The Sims 4 che diventa giocabile gratis, la nostra squadra è più impegnata che mai a sviluppare nuove esperienze significative di The Sims 4 per i giocatori, e continueremo a sviluppare e pubblicare pacchetti, kit e Consegne Express dei Sims nell'immediato futuro", ha dichiarato un portavoce di Maxis. Maggiori dettagli sul futuro di The Sims 4 verranno rivelati nel corso del Behind The Sims Summit, uno streaming in edizione speciale che si svolgerà il 18 ottobre 2022 a partire dalle 19:00 CET sui canali di YouTube e Twitch di The Sims.

In concomitanza del passaggio al free-to-play, verranno lanciate delle edizioni del gioco esclusive per i membri EA Play. Dal 18 ottobre saranno disponibili The Sims 4 EA Play Edition (con The Sims 4 Al Lavoro! Expansion Pack) e The Sims 4 EA Play Pro Edition (includerà sia The Sims 4 Al Lavoro! Expansion Pack che The Sims 4 Bebè Stuff Pack). Ai simmini di vecchia data che hanno comprato il gioco in passato è dedicato il Kit Lusso nel Deserto, riscattabile gratis da oggi 14 settembre al 17 ottobre. Con questo Kit, i Sims possono rilassarsi nella loro oasi moderna con lussuosi mobili per interni ed esterni ispirati al paesaggio naturale del deserto sudoccidentale e a materiali come legno e pietra. Per riscattarlo è sufficiente accedere al gioco ed effettuare la richiesta dal menu principale.