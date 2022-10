The Sims 4 è gratis! Il kolossal Maxis è free-to-play su Steam, c'è un bonus su EA Play

A margine dell'ultimo evento che ha svelato il futuro di The Sims con Project Rene, Electronic Arts ha tenuto fede alla parola data ai milioni di appassionati del kolossal sim-life di Maxis provvedendo al lancio di The Sims 4 in free-to-play su Steam, con tanto di bonus per gli abbonati a EA Play.

A partire da oggi, martedì 18 ottobre, i fan vecchi e nuovi dell'ormai leggendaria serie sim-life di EA possono riscattare in via del tutto gratuita una copia di The Sims 4 accedendo su Steam con le credenziali del proprio account. La versione free-to-play di The Sims 4 offre i medesimi contenuti dell'edizione base del titolo, senza alcuna limitazione nella fruizione dell'editor di personaggi, nell'arredamento o nella costruzione delle case.

Per gli abbonati a EA Play è previsto anche il download gratuito dell'espansione Al Lavoro di The Sims 4. Si tratta di un ricco pacchetto aggiuntivo (il primo del lungo supporto post-lancio) con tante professioni da far svolgere al proprio Sim. Chi è iscritto a EA Play Pro può scaricare a zero euro sia l'espansione Al Lavoro che il Bebè Stuff Pack.

In calce alla notizia trovate il link per scaricare gratis The Sims 4 su Steam: il negozio digitale di Valve propone anche degli sconti fino al 50% sui pacchetti di espansione e ci informa dei cambiamenti apportati alla vecchia scheda dei Requisiti Minimi e Raccomandati, con modifiche che riguardano sia le GPU che le CPU supportate dal kolossal sim-life.