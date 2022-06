The Sims 4 Lupi Mannari: vita da licantropi con la nuova, grande espansione

Electronic Arts e Maxis annunciano ufficialmente The Sims 4 Lupi Mannari, un'espansione che offre a tutti gli appassionati del kolossal gestionale l'opportunità di trasformare il proprio Sim in un licantropo!

Una volta indossati i panni (e la pelliccia) del proprio alter-ego, ciascun appassionato di The Sims 4 potranno abbracciare (o combattere) la natura animalesca del proprio Sim ululando alla Luna dopo la trasformazione in lupo mannaro, oppure unendosi a branchi e scatenarsi alla luce della luna piena.

Il pacchetto contenutistico confezionato da Maxis offre ai giocatori la possibilità di incentrare la propria esperienza di gioco da licantropi su diverse attività, dalla ricerca dei propri compagni preferiti per ampliare il branco alle sfide di sopravvivenza da affrontare decidendo di giocare come lupo solitario (letteralmente!).

Nel nuovo Game Pack, agli utenti verrà perciò chiesto di imparare a creare e personalizzare l'identità da licantropo, per poi cimentarsi nell'esplorazione del nuovo e misterioso mondo di Moonwood Mill e immergersi nella vita, nella storia e nei segreti della vita da lupi mannari.

Il lancio di The Sims 4 Lupi Mannari è previsto per il 16 giugno su PC, Mac OS, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.