The Sims 4 Il Mio Matrimonio non arriverà in Russia a causa delle leggi anti-LGBTQ

Di recente, Electronic Arts ha annunciato The Sims 4 Il Mio Matrimonio, la nuova espansione del life simulator sviluppato da Maxis che vi consentirà di partecipare a cene di fidanzamento, eventi preparatori, addii al celibato e al nubilato, e infine di coronare la vostra storia d'amore con una sfarzosa celebrazione matrimoniale.

A poche ore dall'annuncio, Electronic Arts ha specificato che i contenuti di The Sims 4 Il Mio Matrimonio non verranno distribuiti in Russia. Il publisher e il team di sviluppo avrebbero dovuto alterare la natura dell'espansione per adattarla alle vigenti leggi russe, cosa che gli autori si sono detti non disposti a fare.

La legge federale russa introdotta nel 2013 vieta i contenuti commercializzati verso i minorenni che presentano l'omosessualità come una norma sociale, etichettando questi contenuti come "propaganda". L'introduzione della legge ha coinciso con un aumento della violenza contro le persone LGBTQ in Russia ed è stata condannata da numerosi gruppi per i diritti umani tra cui Human Rights Watch e il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

Il team di The Sims ha voluto commentare e approfondire la questione: "Immaginare le storie che i nostri giocatori racconteranno con i nostri pacchetti è al centro di tutto ciò che creiamo. Per "Il Mio Matrimonio", eravamo entusiasti di presentarvi Dom e Cam. La loro storia d'amore riflette le esperienze vissute di tanti membri della nostra comunità e del nostro team.

Ci siamo resi conto che il modo in cui volevamo raccontare la storia di Cam e Dom non sarebbe stato qualcosa che avremmo potuto condividere liberamente in tutto il mondo. La capacità di raccontare storie, qualsiasi storia, è al centro di ciò che facciamo in The Sims. Limitare la storia di Cam e Dom significava compromettere i nostri valori fondamentali. Ci impegniamo per la libertà di essere ciò che si vuole, di amare chi si desidera e raccontare le storie che si ha voglia di condividere".