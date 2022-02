The Sims 4 Il Mio Matrimonio subisce un piccolo rinvio, ma uscirà anche in Russia

Come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, Electronic Arts aveva deciso di non pubblicare The Sims 4 Il Mio Matrimonio in Russia. La nuova espansione del life simulator include contenuti fortemente legati all'omosessualità, e le leggi anti-LGBT presenti in territorio russo sembravano costituire un muro invalicabile per EA e Maxis.

La decisione ha scatenato polemiche e accese discussioni in tutto il mondo, tanto che Electronic Arts e gli sviluppaotori di Maxis ci hanno ripensato e sono tornati sui propri passi. The Sims 4 Il Mio Matrimonio sarà pubblicato anche in Russia "senza alterazioni o modifiche" di sorta, ma questo porterà ad un leggero rinvio della data di lancio, ora fissata al 23 febbraio.

A proposito della delicata situazione con il mercato russo, Maxis ha così commentato: "È importante per noi mantenere saldi i nostri valori, inclusa la lotta all'omofobia, e condividere storie come questa con coloro che lo desiderano e ne hanno più bisogno. Appurato questo, abbiamo rivalutato le nostre opzioni e ci siamo resi conto che possiamo fare più di quanto credessimo inizialmente, e pubblicheremo il pacchetto di gioco The Sims 4: Il Mio Matrimonio per la nostra comunità in Russia, inalterato e senza modifiche, con Dom e Cam".



Non è propriamente chiaro il motivo per cui EA e Maxis avevano inizialmente deciso in maniera categorica di non portare l'espansione in Russia: sebbene le leggi anti-LGBT siano effettivamente presenti e possano costituire un ostacolo alla distribuzione di determinati contenuti, ciò non ha impedito le precedenti pubblicazioni nella regione, nonostante il fatto che la serie includesse sin dall'inizio delle opzioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso.