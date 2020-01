The Sims 4 Mini Case: EA annuncia in video la nuova espansione per PC, PS4 e Xbox One

Dopo aver festeggiato il traguardo dei 5 miliardi di dollari di guadagni con la serie di The Sims, Electronic Arts annuncia in video l'espansione Mini Case di The Sims 4.

Il DLC in questione, come possiamo facilmente intuire dal nome scelto da EA Maxis per rappresentarlo, trae ispirazione da quello che è diventato un vero e proprio movimento, ossia quello degli appassionati di micro case.

Le limitate dimensioni dei lotti residenziali entro il quale costruire la propria mini-abitazione dei sogni (per un massimo di sole 100 piastrelle ingame) forniranno nuove sfide, non solo logistiche o squisitamente abitative. Gli spazi ridotti faciliteranno infatti la nascita di relazioni più stabili e durature, contribuendo inoltre a ridurre le bollette e a "obbligare" i nostri Sim a dedicarsi al giardinaggio con maggiore frequenza.

Con l'arrivo di Mini Case nell'offerta contenutistica di The Sims 4 assisteremo anche all'ingresso di una ricchissima serie di complementi di arredo "a tema", ivi compreso uno dei più richiesti dalla community del simulatore di EA, ossia il letto a scomparsa! Sempre grazie a questa espansione, la sezione Crea un Sim verrà ampliata con l'aggiunta di capi e accessori per la stagione fredda. L'uscita di The Sims 4 Mini Case è previsto per il 21 gennaio su PC e Mac OS e per il 4 febbraio su PlayStation 4 e Xbox One.