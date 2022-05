The Sims 4 ottiene due nuovi kit: Moonlight Chic e Little Campers, dal 26 maggio

Dopo il lancio dell’espansione Il Mio Matrimonio per The Sims 4, il celebre titolo di casa Maxis e EA si arricchisce con due nuovi kit: Moonlight Chic Kit e Little Campers. A partire dalla prossima settimana, per l’esattezza dal 26 maggio 2022, ecco le novità che The Sims 4 riceverà.

Maxis ha deciso di intrattenere e soddisfare i fan accaniti del gioco in vista del prossimo DLC con Moonlight Chic e Little Campers: il primo kit è ispirato all’influencer Paola Locatelli e conterrà “camicie e vestiti attillati” in un nuovo guardaroba per le serate tra locali e città, seguendo la moda parigina. A partire dal 26 maggio, Moonlight Chic sarà disponibile per tutti su The Sims 4 a 4,99 Dollari.

Sempre a 4,99 Dollari sarà possibile acquistare poi il kit Little Campers, pensato appositamente per i Sim più piccoli amanti del campeggio: tra nuove luci, decorazioni per il cortile e fortezze coperte, non mancheranno tantissime interazioni inedite da scoprire. Coloro che desiderano quindi creare un'atmosfera estiva accogliente a casa, potranno puntare su questo kit disponibile anch’esso a partire dal 26 maggio prossimo.

Mentre Maxis ed EA continuano a pensare a nuovi DLC e kit per The Sims 4, il pubblico continua a domandarsi quando uscirà The Sims 5.