non sembra essere stato ben accolto dalla critica internazionale, la quale ha critica molti aspetti del porting per PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco prenta un comparto tecnico discreto ma la mancanza di contenuti e il sistema di controllo macchinoso sembrano penalizzare la produzione

Tra i primi voti troviamo quelli di Twinfinite (7/10), Vandal (7/10), Meristation (64/100), CGMagazine (4/10), GameInformer USA (7/10), We Got This Covered (7/10), Xbox Achievments (68/100), IGN Spagna (67/100) e IGN.com (55/100). Su Metacritic, la media è pari a 66/100 per la versione Xbox One e 69/100 per l'edizione PlayStation 4.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di The Sims 4 Console Edition.