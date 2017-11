The Sims 4 per Console: Guida alla sopravvivenza, cinque consigli utili

, uscito ormai tre anni or sono, ha fatto il suo debutto pochi giorni fa anche su console. In questa guida vi proponiamo alcuni trucchi e cinque utili suggerimenti per giocare al meglio.

Non ignorate i capricci!

Il primo dei tre Capricci è legato allo stato emotivo del vostro Sim ed è in continua evoluzione. Ci sono spesso alcune piccole cose che puoi fare per ottenere un po’ di soddisfazione. Gli altri due Capricci invece sono basati su cosa il tuo Sim ha fatto nelle precedenti 24-48 ore. Se suonerai molto il piano, allora otterrai il Capriccio del pianoforte. Se sei uscito con qualcuno, allora otterrai il relativo capirccio e il tuo Sim abbraccerà il tuo amante.

Guadagna denaro riciclando!

Comprando il cestino automatico per 1200$, ogni volta che il vostro Sim scaricherà qualcosa, riceverete 10$ per ogni membro della casa. Questo soprattutto per quanto riguarda i piatti, che potrete portare da soli nella spazzatura. Questa operazione potrebbe diventare ancora più proficua avendo in casa Sim con poca abilità in cucina.

Diminuire i bisogni: Il Libro della Vita

Completando una delle aspirazioni presenti nel gioco, in particolare quella dello scrittore professionista, potrete ricevere l’abilità di scrivere il Libro Della Vita. Dandolo ad un Sim, i suoi bisogni saranno completamente riempiti. Purtroppo però non potrete usarlo sullo stesso Sim che lo ha scritto. Oltre a questo, il Libro della Vita vi consentirà di riportare in vita i personaggi deceduti e diventati così fantasmi.

Cambia spesso!

Cerca di non fissarti su una sola aspirazione. Se sei bloccato in uno stage e ci vorrà un bel po’ prima di finirlo, sarebbe meglio dedicarsi a qualcos’altro nel frattempo. Facendo così guadagnerai un sacco di Soddisfazione!

Impara a controllare le emozioni

Ci sono alcuni piccoli accorgimenti che puoi usare per tenere sotto controllo le emozioni del tuo Sim. Ad esempio potete usare una doccia riflessiva per renderlo Ispirato, o una vaporosa per farlo diventare Provocante. Una doccia veloce renderà il vostro Sim pieno d’energia, oppure una con le bolle Giocoso. Oltre a questo potete compiere altre piccole azioni per modificare i sentimenti del vostro Sim, come lavarvi i denti, usare lo specchio o cambiare vestiti.

Modificando le emozioni potrete sbloccare alcune interazioni. Per esempio in particolari stati d’animo potrete cucinare determinati tipi di pietanze che altrimenti non avreste potuto fare.