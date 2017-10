The Sims 4 su PS4: nuovo trailer dalla Paris Games Week

Manca pochissimo all'inizio della conferenza cheterrà in occasione della, ma durante il pre-show, in corso in queste ore, non sono mancati annunci e novità. Tra queste troviamo un nuovo trailer per la versione PS4 di, che sarà disponibile nel mese di novembre.

Il filmato, che potete trovare in apertura, ci permette di dare uno sguardo all'aspetto del gioco, alle attività disponibili e alle classiche funzioni di questo titolo, che hanno reso unica la serie di The Sims. Il filmato inoltre ricorda al pubblico che l'uscita di The Sims 4 su PS4 è prevista per il prossimo 10 novembre.

Lasciandovi alla visione del video, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per conoscere le novità e gli annunci in arrivo dall'evento parigino.