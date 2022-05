The Sims 4 nel segno dell'inclusività: l'ultimo Update aggiunge i pronomi personalizzabili

Dopo essersi occupati dell'espansione The Sims 4 Il Mio Matrimonio, i ragazzi di Maxis rendono ancora più inclusivo e personalizzabile l'universo simlife del kolossal EA con l'ultimo Update che introduce i pronomi customizzabili per ogni Sim.

Come sottolineato dalla sussidiaria di Electronic Arts, l'inclusività "è un valore fondamentale per The Sims da oltre 22 anni perché il nostro team crede che la diversità faccia progredire l'innovazione e la comunità. Per noi era importante che la funzione dei pronomi personalizzabili fosse implementata in maniera corretta".

Per sviluppare questa nuova funzione, il team di Maxis si è avvalso della preziosa collaborazione con GLAAD e i curatori del progetto It Gets Better, in modo tale da comprendere meglio l'uso e l'impatto dei pronomi in The Sims 4.

Una volta installato l'Update del 24 maggio, tutti i giocatori di The Sims 4 su PC, Mac OS, PlayStation e Xbox possono sperimentare la prima versione di questa funzione che si evolverà nel tempo per integrare ulteriori opzioni di inclusività. In questa 'versione di lancio', il sistema di modifica dei pronomi viene implementata solo nella versione in lingua inglese del gioco: i ragazzi di Maxis promettono di migliorare e aggiornare costantemente questo nuovo strumento per supportare più lingue e implementare funzioni inedite.