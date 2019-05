The Sims 4 StrangerVille è ora disponibile su Playstation 4 ed Xbox One

I videogiocatori attivi su Playstation 4 ed Xbox One possono ora avere accesso a The Sims 4: StrangerVille, da oggi disponibile su home console Sony e Microsoft.

Questo nuovo contenuto aggiuntivo legato all'universo narrativo di The Sims 4 teletrasporta i giocatori direttamente nel cuore di StrangerVille, una misteriosa cittadina sorta in un'area desertica e all'interno della quale gli abitanti sembrano avere un comportamento alquanto bizzarro. Nei panni del proprio Sim, il giocatore potrà improvvisarvi investigatore e cercare di scoprire cosa si cela dietro gli enigmi di questa strana località geografica.



All'interno di The Sims 4: StrangerVille i giocatori dovranno interagire con i cittadini per cercare di scoprire nuovi indizi. Nel corso di questa nuova avventura, i vostri alter-ego videoludici "si imbatteranno in piante bizzarre, interagiranno con dispositivi molto particolari e scopriranno la storia di un laboratorio segreto". Tra le location da tenere sotto osservazione sembra figurare una biblioteca, presso la quale sarà possibile incontrare alcuni scienziati. Siete ansiosi di avventurarvi alla scoperta di nuovi intriganti enigmi? In apertura è disponibili il trailer ufficiale di The Sims 4 StrangerVille!

Per i giocatori console che non si sono mai avventurati nel mondo dell'ultimo The Sims, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra approfondita recensione di The Sims 4 Console Edition, a cura di Francesco Fossetti.