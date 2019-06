The Sims 4: 'The Island Living' è la nuova espansione? Avvistata su Origin

Nel corso della giornata odierna, sabato 8 giugno, Electronic Arts terrà una lunga serie di streaming nell'ambito del proprio EA Play 2019. Nella scaletta dell'evento figura anche The Sims 4.

Alcune indiscrezioni sulla futura evoluzione del gioco potrebbero tuttavia essere emerse in anticipo rispetto a quanto preventivato dalla software house. Secondo quanto riportato da PC Gamer, infatti, sembra che un utente particolarmente attivo, noto nella community legata a The Sims come "Joran Jovic" sia riuscito ad avvistare sullo store Origin alcuni primi riferimenti ad una presunta nuova espansione di The Sims 4. Secondo quanto riportato dall'utente, quest'ultima avrebbe un tema tropicale ed il titolo corrisponderebbe a "Island Living". L'espansione porterebbe i videogiocatori presso Sulani, un luogo in cui godersi il sole e rilassarsi, tra spiagge dorate ed onde scintillanti, e dove scoprire la cultura locale.

Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che i rumor non costituiscono un canale d'informazione ufficiale. Fortunatamente, per verificare l'eventuale veridicità di quanto riportato non sarà necessario attendere molto. L'EA Play 2019 è infatti atteso per il tardo pomeriggio di sabato 8 giugno: secondo la scaletta dell'evento, si parlerà di The Sims 4 a partire dalle ore 21:00 del fuso orario italiano. Siete curiosi di saperne di più?