The Sims 4 Trucchi: soldi infiniti, case gratis, teletrasporto, immortalità

Come da tradizione per il celebre life simulator di Maxis, anche in The Sims 4 sono presenti i trucchi per ottenere diversi vantaggi nel gioco, come simoleon potenzialmente infiniti e case gratis. In questa mini-guida vi spieghiamo come usare i trucchi nelle versioni PS4, Xbox One e PC di The Sims 4.

The Sims 4 è uno dei giochi gratis del PS Plus di febbraio, motivo per cui diversi utenti PS4 potrebbero giocarlo per la prima volta (o riscoprirlo) proprio in questi giorni, a distanza di qualche anno dal suo debutto.

Per aiutarvi a godere al massimo dell'esperienza offerta da The Sims 4, di seguito vi spieghiamo come usare i trucchi all'interno del gioco.

Come usare i trucchi di The Sims 4 su PS4, Xbox One e PC

Per inserire i trucchi in The Sims 4 basta inserire dei particolari comandi testuali all'interno del terminale.

Tutto quello che dovete fare, quindi, è aprire il terminale e inserire il comando testuale del trucco al suo interno. Per aprire il terminale basta premere le seguenti combinazioni di tasti nel gioco:

PlayStation 4 : L1 + R1 + L2 + R2

: L1 + R1 + L2 + R2 Xbox One : LB + RB + LT + RT

: LB + RB + LT + RT PC: CTRL + Shift + C

Lista dei Trucchi di The Sims 4

Una volta aperto il terminale, non vi resta che inserire il comando testuale del relativo trucchi. Di seguito elenchiamo i trucchi principali di The Sims 4, indicando per ciascuno di essi il comando e il relativo effetto ottenuto in-game:

Trucchi per Soldi e Proprietà

"rosebud" o "kaching": guadagni 1.000 simoleon.



"motherlode": guadagni 50.000 simoleon.



"testingcheats true" e poi "Money x", dove "x" simboleggia la somma desiderata sul conto: deposita una somma specifica di simoleon nei fondi di un'unità familiare.



"FreeRealEstate on": trasferisciti in qualsiasi lotto residenziale a prescindere dal costo, rendendo gratuite tutte le case sulla mappa dello scenario.



"household.autopay_bills true": per annullare i debiti del nucleo familiare.

Trucchi per i bisogni dei Sims

Per rendere felice un Sim triste digitate "testingcheats true", fate clic sul Sim di cui volete modificare l'umore e selezionate l'opzione "Rendi felice". È inoltre possibile bloccare lo stato delle loro esigenze attuali selezionando "cheat need" e poi "disable need decay".



Se il vostro Sim ha bisogno di una spinta in una particolare area delle sue esigenze, usate i comandi "fillmotive motive_energy", "fillmotive motive_fun", "fillmotive motive_hunger", "fillmotive motive_hygiene" o "fillmotive motive_social", se invece volete ricaricare tutto subito usate "sims.fill_all_commodities".



"death.toggle true": per rendere il vostro Sim immortale. Potete disattivare questo trucco digitando "death.toggle false".



Se i vostri Sims si trovano in un certo stato per cui i loro bisogni sono tutti in verde (o magari tutti in rosso) e desiderate che rimangano invariati per un periodo prolungato, digitate "testingcheats true", tenete premuto Maiusc e cliccate sul Sim che volete modificare, selezionate "Trucca un bisogno" e poi "Disattiva il calo dei bisogni".



Digitate "testingcheats true" e poi, tenendo premuto il tasto Maiusc, cliccate su un punto qualsiasi del terreno dove vuoi che il vostro Sim venga teletrasportato. Seleziona quindi "Teletrasportati qui".

Trucchi per gli Oggetti

"bb.ignoregameplayunlocksentitlement": rende acquistabili gli oggetti delle carriere bloccati nel catalogo "Costruisci".



Quando provate a raccontare una certa storia, potrebbe essere necessario che gli oggetti si trovino in un certo stato e che dobbiate per esempio rendere i banconi da cucina puliti o sporchi. A tale scopo digitate "testingcheats true" e, tenendo premuto il tasto Maiusc, cliccate su un oggetto e scegliete "Sporca" se è pulito o "Pulisci" se è sporco.



"bb.moveobjects on": per posizionare gli oggetti in qualsiasi punto nella modalità "Costruisci", anche dove di solito non è consentito.



A volte alcuni oggetti risultano nascosti nel catalogo "Costruisci", come per esempio speciali eventi di gioco ormai terminati a cui potreste voler accedere. A tale scopo digitate "bb.showhiddenobjects" e gli oggetti diventeranno utilizzabili.