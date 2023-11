The Sims 5 è andato a lezione da Animal Crossing per inserire il multiplayer

C'è gran fermento in casa Maxis, dove il supporto continuo a The Sims 4 prosegue di pari passo con lo sviluppo del prossimo The Sims, per il momento indicato come "Project Rene". Nonostante sembri ancora piuttosto lontano dagli scaffali, di tanto in tanto diviene oggetto di discussione in rete, come avvenuto nel recente podcast Radio Times.

Invitata nell'ultima puntata della trasmissione, la Vice Presidente del franchise Lindsey Pearson ha ribadito l'intenzione di Maxis di includere il multiplayer nel prossimo The Sims, aggiungendo che la principale fonte d'ispirazione risulta essere Animal Crossing e il suo sistema di isole visitabili. "È davvero un buon esempio di un piccolo spazio personale, la mia piccola isola, nella quale è possibile invitare gli amici".

Pearson ha confessato che il team di sviluppo, quando c'è da lavorare sul multiplayer, pensa ad Animal Crossing tutto il tempo. "Negli ultimi anni abbiamo visto i giocatori di Animal Crossing creare nuovi modi di giocare assieme, che il gioco non supporta in maniera specifica. Hanno creato delle cacce al tesoro ad esempio, il che è incredibile. O persona che conducono dei talk show in Animal Crossing".

Evidentemente affascinati dai sistemi multiplayer di Animal Crossing, i cui spazi personali appaiono, almeno sulla carta, ben integrabili anche su The Sims. A margine, la responsabile del franchise ha aggiunto che tra le fonti d'ispirazione per Project Rene c'è anche Among Us e il suo multiplayer basato sulla risoluzione collaborativa di un mistero. Insomma, le idee non mancano affatto, non resta che scoprire in che modo verranno applicate! Ricordiamo che il prossimo The Sims sarà free-to-play e non andrà a sostituire l'attuale The Sims 4.