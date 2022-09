The Sims 5: l'annuncio del nuovo kolossal sim-life è imminente? Le ultime da Jeff Grubb

Prendendo spunto dall'annuncio della trasformazione free-to-play di The Sims 4, il noto giornalista e insider Jeff Grubb ritiene che Electronic Arts sia in procinto di presentare ufficialmente The Sims 5, il nuovo capitolo della serie sim-life più famosa (e giocata) del mondo.

Nel corso del suo ultimo podcast, il redattore di VentureBeat si è riallacciato all'importante notizia di The Sims 4 gratis su tutte le piattaforme per spiegare come "anche The Sims 5 sta arrivando. Probabilmente lo presenteranno ufficialmente a ottobre, nel corso dell'evento che celebrerà il lancio di The Sims 4 gratis. Quindi sì, aspettatevi di sentir parlare presto di The Sims 5".

In base alle informazioni ricevute dalle sue fonti anonime, il giornalista di VentureBeat ritiene però che lo sviluppo di The Sims 5 sia appena iniziato e che, di conseguenza, ci sarà da attendere molto tempo prima di vederlo approdare su PC e (supponiamo) console: nel rivolgersi ai fan della serie, Grubb sostiene infatti che "non dovreste aspettarvi di giocarlo presto. Sembra proprio che il titolo sia ancora alle prime fasi di sviluppo, perciò il suo lancio è ancora molto lontano".

A voler dar retta a Jeff Grubb, l'annuncio di The Sims 5 avverrà nel corso del Behind The Sims Summit, lo streaming organizzato da Electronic Arts e Maxis per le ore 19:00 italiane del 18 ottobre.