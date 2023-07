The Sims 5: come procede lo sviluppo di Project Rene? Lo spiega EA in video

Mentre in rete si continua a discutere della possibile pubblicazione di The Sims 5 come free to play, i ragazzi di EA Maxis ci aggiornano sullo sviluppo del prossimo, attesissimo capitolo della celebre serie di esperienze sim-life con un video diario di Project Rene.

Gli esponenti della sussidiaria californiana di Electronic Arts colgono l'occasione per delineare il quadro completo dei playtest che stanno conducendo per concretizzare la visione creativa del nuovo capitolo di The Sims.

Pur precisando che Project Rene si trova ancora nelle primissime fasi di sviluppo, i vertici di Maxis ci tengono a sottolineare che "è proprio così che si realizzano i migliori videogiochi, ovvero lavorando fianco a fanco con i giocatori. I Playtest della community sono uno strumento indispensabile che ci aiuta a rendere Project Rene ancora più speciale... ma è un processo lungo e complesso".

Considerando i tanti fattori che concorreranno a plasmare l'esperienza di gioco di The Sims 5 / Project Rene, il team Maxis si dice perfettamente consapevole della necessità di condurre dei test approfonditi su ogni singolo elemento ludico e contenutistico che andrà a caratterizzare il titolo: la sussidiaria di EA spiega a tal proposito di aver "già imparato tantissimo dal nostro primo playtest sulla personalizzazione degli appartamenti. Essere in grado di parlare con i giocatori e ricevere feedback così in anticipo sui tempi è spaventoso, ma è anche molto emozionante".

I futuri playtest si focalizzeranno su aspetti del gameplay che devono essere ancora mostrati al pubblico, come le esperienze di simulazione e la customizzazione dei personaggi e degli abiti, oltre alle dinamiche social e agli elementi più profondi del sistema di personalizzazione degli appartamenti.

Rimaniamo perciò in attesa dei nuovi aggiornamenti di EA Maxis sul gameplay, sulle tempistiche di lancio e sulla rosa di piattaforme di Project Rene, il nuovo capitolo del kolossal sim-life The Sims.