The Sims 5: EA conferma che sarà gratis, non rimpiazzerà il quarto capitolo

Dopo qualche mese di silenzio, Electronic Arts torna a parlare del futuro di The Sims, spiegando quale sarà il ruolo del tanto atteso Project Rene per la serie.

Dalle parole di Lyndsay Pearson, VP of franchise creative per la serie presso Maxis Studios, ha confermato in via ufficiale che The Sims 5 - ammesso che sia questo il nome definitivo del gioco - sarà scaricabile gratuitamente. Oltre a confermare la natura free to play del titolo, la sviluppatrice ha anche svelato che non vi saranno abbonamenti o sistemi basati sull'energia visti in molti prodotti gratuiti. Il modo in cui il team guadagnerà sarà dalla vendita di pacchetti di contenuti, ma sembrerebbe che le feature più rilevanti a livello di gameplay siano in arrivo per tutti, come la presenza del meteo dinamico. Pare inoltre che il gioco sarà identico su tutte le piattaforme, compresi gli smartphone e i tablet.

Un'ultima informazione sul progetto, molto interessante, riguarda il fatto che l'uscita di Project Rene non farà sì che The Sims 4 venga messo da parte. Sembra quindi che l'intenzione di Electronic Arts sia quella di tenere in vita entrambi i titoli, così da accontentare i fan che preferiscono un modello di gioco differente da quello free to play.

