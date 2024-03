The Sims 5: l'enorme mappa open world al centro degli ultimi leak

A diversi mesi di distanza dalla conferma da parte di EA che The Sims 5 sarà gratis, trapelano in rete tanti dettagli inediti sul prossimo, ambizioso capitolo dell'iconica serie sim-life targata Maxis attualmente in playtest su PC e dispositivi mobile.

L'ultima fuga di notizia arriva proprio da uno dei tester di The Sims 5: il datamining delle porzioni di codice presenti all'interno della versione pre-Alpha sembrerebbe rivelare l'aspetto della mappa che farà da sfondo alle numerose attività da svolgere insieme ai propri Sims.

Secondo quanto fatto trapelare dal dataminer che ha condiviso in rete gli ultimi leak di The Sims 5, il prossimo capitolo della serie di Maxis sarà completamente open world e, di conseguenza, non avrà alcun genere di caricamento tra i diversi edifici pubblici e cittadini di una mappa free roaming di grandi dimensioni ispirata a Parigi. Ma non è tutto.

Stando sempre alle testimonianze condivise dal tester, il gioco funzionerebbe senza problemi anche su dispositivi mobile grazie all'utilizzo di un sistema che gestisce dinamicamente lo streaming delle risorse grafiche e i livelli di dettagli per garantire un framerate stabile. I dati condivisi dal leaker, ad ogni modo, proverrebbero da una build di sviluppo non recente, di conseguenza Maxis potrebbe aver modificato alcuni aspetti della mappa open world e del sistema di gestione in streaming dei contenuti senza caricamenti.

