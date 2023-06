The Sims 5 sarà free to play? Un indizio lascia pensare di sì

Su The Sims 5, la nuova iterazione all'interno della popolarissima serie di giochi di simulazione di Electronic Arts, i dettagli si contano ancora con il contagocce. Fatte salve alcune indiscrezioni dai test di Project Rene o un leak delle prime immagini di The Sims 5, del progetto si sa ancora molto poco.

Ciò nonostante, una recente offerta di lavoro da parte di EA, relativa proprio a The Sims 5, ha riacceso gli animi. L'annuncio, infatti, sembrerebbe lasciar presagire che il quinto capitolo del life simulator sarebbe free to play.

La figura ricercata è un "Head of Monetization & Marketplace, Project Rene", dove Project Rene è il nome in codice usato per The Sims 5, e una delle sue mansioni principali sarebbe quella di gestire l'aspetto di monetizzazione free-to-play del gioco.

Se il gioco adottasse una struttura free to play, infatti, sarebbe necessaria una figura responsabile di individuare tutte le migliori pratiche per generare reddito in assenza di un abbonamento periodico o di un costo di acquisto del prodotto. In genere, questo obiettivo viene raggiunto attraverso l'inserimento di ricompense cosmetiche, microtransazioni o facilitazioni aggiuntive.

Il fatto che EA stia ricercando una figura professionale capace di rintracciare un equilibrio fra monetizzazione e contenuti gratuiti per Project Rene alimenta il dubbio: The Sims 5 sarà free to play? In questo caso, bisognerebbe capire che tipo di modello il team di sviluppo ha intenzione di adottare e quanto ingerente sarà l'inserimento di eventuali contenuti a pagamento.