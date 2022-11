The Sims 5: il gioco EA crackato e piratato a poche settimane dall'annuncio

Electronic Arts ha da poco annunciato The Sims 5 Project Rene, eppure sembra proprio che il nuovo capitolo dello storico life simulator sia già finito preda degli hacker, che hanno crackato e piratato il gioco.

A rivelarlo è stato Tom Henderson, la stessa fonte che aveva confermato che i playtest di The Sims 5 Project Rene sarebbero iniziati presto. La build distribuita da Electronic Arts in occasione di questa fase di test è stata immediatamente crackata e piratata, come hanno confermato delle fonti anonime a Insider Gaming.

Gli hacker sono stati in grado di generare dei token di accesso, che consentono potenzialmente a chiunque di accedere al gioco senza bisogno di alcuna forma di accesso online o approvazione da parte di EA. Oltre a questo, gli hacker hanno anche mostrato il gameplay in cui giocano su server Peer 2 Peer senza che dovessero entrare in contatto con i server ufficiali del publisher. Insider Gaming ha quindi chiesto agli hacker se ci sia intenzione di distribuire pubblicamente i token di accesso, ma al momento non è stata fornita una risposta.

Se da un lato questo rischia di diventare un possibile disastro per Electronic Arts e gli sviluppatori del gioco, dall'altro sembra che chi lo sta provando stia ampiamente apprezzando la build preliminare di The Sims 5: "Lo adorano tutti nel playtest discord", ha dichiarato una fonte. Vedremo se nelle prossime ore giungerà un intervento pubblico da parte di Electronic Arts.