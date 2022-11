The Sims 5: un leak svela le prime immagini del nuovo life simulator di EA

A poche settimane dall'annuncio, The Sims 5 è stato crackato e piratato una volta che i playtest privati del life simulator di Electronic Arts ha avuto inizio. La genesi travagliata del progetto prosegue con un leak che hanno svelato anticipatamente alcune immagini del gioco.

Direttamente tratte dalla versione preliminare del gioco resa disponibile per chi ha preso parte ai playtest, quelle che trovate in calce alla notizia sono le prime immagini leakate di The Sims Project Rene.

Sfortunatamente si tratta di immagini catturare off-screen e non rispecchiano fedelmente la qualità grafica del gioco targato Electronic Arts. Rimane in ogni caso una piccola anteprima sulla caratterizzazione generale della produzione, compreso lo stile dell'interfaccia utente, gli edifici in cui andranno ad abitare i nostri Sims, gli articoli che potremo acquistare e altro ancora. Quella che vediamo è una versione pre-alpha del progetto, dunque ci sarà ancora da aspettare prima di poter ammirare il prodotto fatto e finito.

Electronic Arts e Maxis vogliono espandere ulteriormente il franchise di The Sims e lo faranno attraverso Project Rene e l'abbandono della numerazione della serie. Secondo le indiscrezioni emerse dopo le fasi di playtest, EA ha nei suoi piani anche The Sims Mobile per raggiungere una fetta di utenza ancor più ampia.