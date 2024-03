The Sims 5 Leak: un video gameplay mostra i menu, la modalità costruzione e la città

La mappa di gioco emersa nei giorni scorsi non è stata che l'inizio di un leak ben più corposo riguardante The Sims 5, nuovo capitolo in sviluppo presso Maxis con il nome di lavorazione di "Project Rene". Nelle scorse ore è infatti finito online un vero e proprio video di gameplay tratto dalla build di test.

A condividerlo è stato lo stesso leaker che ha reso pubblica la mappa di gioco nei giorni scorsi, dichiaratamente fomentato dall'attenzione ricevuta dai fan della serie life simulator. L'utente in questione ha accesso a questo materiale poiché sta offrendo il proprio contributo in qualità di tester. Il video gameplay in questione, condiviso nel subreddit Gaming Leaks and Rumors (trovate il link alla fonte), è tratto dalla build playtest per dispositivi Android. Il leaker afferma di non essere in grado di condividere materiale proveniente dalla versione PC poiché protetta da Denuvo.

Nel corso di circa sette minuti, il video gameplay accende i riflettori su impostazioni, menu social, tutorial e modalità costruzione. Più nello specifico, mostra come si cambiano le forme, i colori e il posizionamento degli arredi casalinghi con l'ausilio dei nuovi menu progettati dagli sviluppatori californiani, fino a chiudere con una panoramica a volo d'uccello sulla città che sta facendo da sfondo alla build di test.

Il materiale, evidentemente condiviso senza consenso, potrebbe sparire dalla rete da un momento all'altro. Il nuovo The Sims, ricordiamo, sarà free-to-play e non andrà a sostituire The Sims 4, che nel frattempo si trova ancora sulla cresta dell'onda. La finestra di lancio è ancora sconosciuta, nel frattempo riscoprire la storia del primo The Sims se non lo avete già fatto.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su