The Sims 5 Mobile in arrivo: indiscrezioni dai test di Project Rene

In seguito all'annuncio di The Sims Project Rene, si inizia a discutere in modo importante in merito al futuro della serie di Electronic Arts. In questo contesto, risulta interessante soffermarsi sulla questione del lancio di The Sims 5 su dispositivi mobili.

Come fatto notare da GamingonPhone, infatti, di recente sarebbero stati avviati dei test di The Sims Project Rene, così da mettere alla prova l'esperienza preliminare con un ristretto gruppo di utenti ed effettuare tutti i fix del caso. Proprio da alcune persone legate alla fase di test sarebbero dunque arrivate conferme in merito al fatto che l'esperienza di The Sims 5 esisterebbe già anche su mobile.

In precedenza, non era passata inosservata una parte del Behind The Sims Summit Stream Event andato in scena il 18 ottobre 2022, in cui compare brevemente uno smartphone. In quel contesto, si era fatto riferimento a concept iniziali ed era stata pronunciata rapidamente la frase "Puoi giocare a questo gioco su dispositivi supportati di tua scelta. Stessa esperienza, schermi diversi". Ora emerge ulteriormente che l'intera esperienza sarebbe in arrivo su mobile.

Sono tra l'altro stati scovati sul Web vari annunci di lavoro legati al mondo mobile relativi a Maxis, ovvero la software house dietro al titolo. Insomma, tutto fa pensare che la prossima iterazione della serie The Sims si stia concentrando molto anche sui dispositivi mobili. Ricordiamo però che Project Rene sarà un progetto che si svilupperà nel corso di più anni.

Per il resto, dalle indiscrezioni sembra che i test su mobile stiano procedendo a gonfie vele, mentre quelli relativi al mondo PC sarebbero stati rinviati di qualche giorno. In ogni caso, non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali sul futuro della serie The Sims.