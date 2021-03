The Sims 5 e multiplayer: EA cerca esperti di 'servizi web con milioni di giocatori'

Il lungo silenzio mediatico di Electronic Arts su The Sims 5 viene interrotto, seppure indirettamente, dalle informazioni inedite sul prossimo capitolo di questa iconica serie che vengono snocciolate con gli annunci di lavoro pubblicati di recente da Maxis e da altre sussidiarie dell'azienda videoludica statunitense.

La nuova tornata di assunzioni coinvolge infatti le sedi di EA Redwood, Austin e Canada, con posizioni aperte per ricoprire il ruolo di Backend Software Engineer per "un gioco di The Sims in arrivo".

Oltre all'immancabile sezione sulle esperienze pregresse e sui requisiti da soddisfare per sottoporre la propria candidatura, nelle schede che accompagnano questi annunci di lavoro vengono illustrate le mansioni da dover svolgere nei team interni a Electronic Arts. Delle diverse posizioni lavorative vacanti presso le sussidiarie EA di Redwood City, Austin e della principale sede canadese, sono proprio quelle degli ingegneri software a fornire i dettagli più interessanti sugli ipotetici contenuti di The Sims 5.

In questi annunci si legge infatti che "siamo alla ricerca di ingegneri del software che sono in grado di sviluppare servizi web estremamente scalabili e affidabili, in grado di supportare milioni di giocatori". I riferimenti alla scalabilità e all'affidabilità di un'infrastruttura di rete capace di reggere un ecosistema di gioco composto da milioni di utenti sembrano suggerire l'introduzione di un qualche tipo di modalità multiplayer cooperativa o competitiva all'interno del prossimo capitolo della saga data alla luce dal genio di Will Wright, il papà di SimCity e dello sfortunato progetto di Spore.

Grazie anche agli oltre 20 milioni di giocatori di The Sims 4, nel novembre del 2019 la serie di The Sims ha guadagnato oltre 5 milioni di dollari.