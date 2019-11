In attesa di The Sims 5 su nextgen, la serie EA supera i 5 miliardi di dollari di guadagni

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, i vertici di Electronic Arts hanno celebrato il successo di The Sims. Dal 2000 ad oggi, la serie ha saputo generare qualcosa come 5 milioni di guadagni, corrispondenti a circa 4,49 miliardi di euro al tasso di cambio attuale.

Nel commentare questo straordinario risultato, l'amministratore delegato di EA Andrew Wilson ha spiegato agli investitori del colosso videoludico statunitense la visione della compagnia dichiarando come "il coinvolgimento degli appassionati di The Sims ha portato questo franchise a superare i 5 miliardi di dollari di vendite totali. The Sims continuerà perciò ad essere supportata come una delle nostre grandi IP, abbiamo già in programma di portare nuove esperienza ai fantastici giocatori di questa serie per molto tempo a venire".

Il riferimento alle "nuove esperienze" da parte del CEO di EA si riallaccia inevitabilmente alla notizia dello sviluppo di videogiochi di Electronic Arts su next-gen da parte delle proprie software house di punta come DICE, le sussidiarie legate al brand EA Sports, BioWare e, appunto, Maxis.

In attesa di scoprire se dietro a queste indicazioni possa esserci davvero il progetto di The Sims 5, vi ricordiamo che è di pochi giorni fa l'annuncio del ritorno di EA su Steam e, quindi, anche di The Sims 4 e delle sue innumerevoli espansioni sullo store digitale di Valve.