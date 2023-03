Sembra The Sims ma è il nuovo gestionale di Paradox: ecco il primo gameplay di Life by You

Life by You, il gestionale di Paradox che sfida The Sims, si mostra finalmente in video durante l'evento organizzato da Paradox Tecnonic per illustrare i contenuti di questa nuova esperienza sim-life che promette di innovare il genere.

Il team Tecnonic interno a Paradox spiega infatti di aver dato forma all'universo interattivo di Life by You "pensandolo per essere uno dei giochi di simulazione più aperti e moddabili di sempre. Non vediamo l'ora di scoprire a quali umani, storie e creazioni darai vita in Life by You!".

Nel corso dell'evento in streaming tenuto dalla sussidiaria di Paradox Interactive è stato possibile ammirare diverse scene di gameplay che, in effetti, testimoniano l'impegno profuso dagli sviluppatori nell'offrire la più ampia libertà creativa ai giocatori.

Starà agli utenti, infatti, controllare ogni singolo aspetto degli umani che creeranno, delle città che costruiranno e delle storie che vorranno raccontare. L'intenzione dichiarata della software house diretta da Rod Humble (ex dirigente di Linden Lab/Second Life e della divisione Sims di EA) è quella di collaborare con i giocatori per dare forma ai contenuti e alle idee che diventeranno il fulcro dell'esperienza ludica finale di Life by You, anche attraverso il supporto garantito dalle mod e da tool di sviluppo relativamente semplici da padroneggiare.

La fase Early Access di Life by You partirà il 12 settembre su PC, in contemporanea su Steam ed Epic Games Store. Cosa ne pensate di questo gestionale? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il nuovo video e le immagini che trovate in cima e in calce alla notizia.