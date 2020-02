The Sims nextgen: il CEO di Electronic Arts parla del nuovo capitolo della serie

In coincidenza dell'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di EA, Andrew Wilson, ha discusso delle prospettive future della serie di The Sims e accennato allo sviluppo del prossimo capitolo da parte di Maxis.

Rispondendo a un quesito posto da un azionista di Electronic Arts sulle idee che ha la compagnia per rilanciare il franchising di The Sims in funzione della sua straordinaria popolarità, l'amministratore delegato di EA ha spiegato che "The Sims compirà tra poco 20 anni. Sia Maxis che gli altri team che li hanno supportati in questi anni continueranno a fornire contenuti incredibilmente innovativi e creativi per una community di The Sims che è in costante crescita a livello globale".

Sempre nel corso della riunione con gli investitori di EA, l'alto dirigente della compagnia ha poi guardato al futuro della serie di The Sims e, riferendosi in maniera specifica al prossimo capitolo dell'epopea gestionale e simulativa conosciuta in tutto il mondo, ha dichiarato che "alcune cose stanno effettivamente cambiando nel corso degli ultimi anni. Una è che la community di The Sims continua a crescere e si sta modificando il modo in cui accede al gioco, tra sistemi mobile e piattaforme social in costante evoluzione. Stiamo poi vedendo un aumento della competitività in The Sims, non nel senso strettamente sportivo ma nel modo in cui la gente crea, condivide e si confronta sui contenuti del proprio gioco".

In chiusura d'intervento, Wilson sottolinea come "mentre Maxis continua a pensare a The Sims per la nuova generazione, ci sono aspetti che inizieranno a far parte dell'esperienza di gioco dei prossimi capitoli della serie negli anni a venire, come l'interazione con i social e la competitività in rete tra utenti che creano e fruiscono contenuti". Nell'attesa che The Sims 5 venga annunciato ufficialmente, EA si gode il successo della serie e celebra il raggiungimento dei 5 miliardi di dollari di guadagni. E questo, senza contare la calorosa accoglienza riservata al video di annuncio di The Sims 4 Mini Case, la nuova espansione del simulatore di EA per PC, PS4 e Xbox One.