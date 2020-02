The Sims: negli ultimi 20 anni sono stati creati più di 1,6 miliardi di avatar

Per celebrare il ventesimo anniversario di The Sims, Electronic Arts ha pubblicato un'infografica grazie alla quale è possibile scoprire tantissime curiosità sulla serie targata Maxis.

Ecco di seguito alcune degli incredibili risultati raggiunti dal gioco nel corso degli ultimi vent'anni:

4 giochi e 75 contenuti aggiuntivi

Oltre 1,6 miliardi di Sims creati

6,9 milioni di vampiri

1 milione di sirene

217.000 alieni

1,3 miliardi di Fiki Fiki

575 milioni di unità familiari

37 milioni di matrimoni

173.000 bebè

65 milioni di ore trascorse nella galleria

41 milioni di articoli inviati

825 milioni di articoli scaricati

Nonostante tutto sembra che il team di sviluppo non abbia intenzione di fermarsi e solo qualche giorno fa ha annunciato l'espansione Mini Case di The Sims 4, disponibile da poche ore su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su EA Origin). Pare inoltre che sia in sviluppo il quinto capitolo di The Sims, che potrebbe fare il proprio debutto sulle console di prossima generazione Sony e Microsoft.

A proposito di The Sims, sapevate che tra i titoli gratuiti del PlayStation Plus di febbraio 2020 ci sono proprio il quarto capitolo della serie insieme a Bioshock The Collection (include i primi due capitoli e Infinite) e Firewall: Zero Hour, lo sparatutto con visuale in soggettiva per PlayStation VR.