The Sinking City: 12 minuti di gameplay con il commento degli sviluppatori

Bigben Interactive e Frogware Games hanno pubblicato un nuovo video gameplay di The Sinking City della durata di dodici minuti, in cui ci viene mostrata una delle svariate missioni secondarie che potremo compiere nella misteriosa cittadina di Oakmont.

Nella missione, intitolata "Il silenzio è d'oro", dovremo aiutare una giovane donna dalla bocca cucita: qualcuno (o qualcosa) ha fatto irruzione nella sua casa, sarà compito nostro trovare l'appartamento attraversando in barca una zona inondata della città e investigare per far luce sull'accaduto. Come mostrato in video, non sarà presente una mini mappa e il giocatore dovrà seguire indizi e sfruttare le informazioni raccolte per capire in che modo proseguire. Che ne pensate?

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo ai lettori di Everyeye che The Sinking City sarà disponibile su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC a partire dal 21 marzo 2019. In occasione della GamesCom 2018, Bigben Interactive e Frogwares Games hanno pubblicato un trailer inedito dal taglio cinematografico che ci offre un'idea delle atmosfere e dei temi che caratterizzeranno la produzione: potete osservarlo presso questo indirizzo. La redazione di Everyeye avrà modo di dare un'occhiata da vicino al gioco nei prossimi giorni, restate sulle nostre pagine per saperne di più.