The Sinking City 2 e la guerra in Ucraina: Frogwares chiede aiuto su Kickstarter

A margine della presentazione ufficiale di The Sinking City 2, gli sviluppatori ucraini di Frogwares si rivolgono alla community per coinvolgerla nell'imminente campagna di raccolta fondi che verrà avviata su Kickstarter in funzione delle difficoltà affrontate dalla software house di Kiev per l'invasione russa.

È lo stesso CEO di Frogwares, Wael Amr, a descrivere la difficile situazione che sta passando il suo team di sviluppo a causa del conflitto scatenato dalla Federazione Russa nel febbraio del 2022: "L'Ucraina è ancora in stato di guerra, di conseguenza abbiamo deciso di rivolgerci nuovamente a Kickstarter per creare una rete di sicurezza che consenta ai membri del nostro team di lavorare al titolo e alle funzionalità aggiuntive che desideriamo implementare nel gioco".

L'alto esponente di Frogwares ricorda inoltre come il ricorso a Kickstarter per Sherlock Holmes The Awakening abbia dato i suoi frutti e consentito ai membri della software house, e alle loro famiglie, di ritagliarsi un angolo di relativa stabilità economica, al netto dell'incubo costante rappresentato dagli attacchi indiscriminati alla popolazione che abita nelle città lontane dal fronte del conflitto: Amr spiega a tal proposito che "i fondi raccolti con Kickstrater ci hanno permesso di far fronte alle interruzioni di corrente causate dagli attacchi russi alle nostre infrastrutture e alle richieste del nostro team di trasferirsi con le proprie famiglie con un preavviso brevissimo. Quindi dobbiamo fare lo stesso con la campagna Kickstarter di The Sinking City 2, anche perché si tratta di un gioco molto più grande e complesso".

La campagna Kickstarter di The Sinking City 2, quindi, partirà presto: in base ai fondi ottenuti, Frogwares conta di implementare funzionalità inedite come la nuova meccanica ingame della Follia, un numero maggiore di combattimenti contro i boss, delle sequenze di motion capture complete per il personaggio principale e tanto altro. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su The Sinking City 2, l'orrore di Lovecraft su Unreal Engine 5.