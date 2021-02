The Sinking City arriva su PS5 in 4K/60fps, ma l'upgrade next-gen non sarà gratis

Dopo essere stato avvistato online da parte di alcuni utenti sul PlayStation Store neozelandese, gli sviluppatori di Frogwares hanno rotto gli indugi annunciando ufficialmente la versione PlayStation 5 di The Sinking City.

Dopo aver debuttato già su PC e console old gen, The Sinking City arriverà in formato PS5 domani venerdì 19 febbraio, e sarà venduto al prezzo di 49,99 euro in versione Standard e 64,99 euro in Deluxe Edition. Come avrete inteso, dunque, non ci sarà alcun upgrade next-gen gratuito, e se anche possedete il gioco su PlayStation 4 sarete costretti a ricomprare il titolo investigativo in salsa lovecraftiana su PS5. Il motivo è da ricercare nel contenzioso legale che Frogwares ha aperto nei confronti del publisher Nacon, che si occupò della versione PS4 di The Sinking City, ma che non rispettò i termini sottoscritti con lo sviluppatore, con quest'ultimo che si trovò persino costretto a rimuovere temporaneamente il titolo dagli store digitali.

"The Sinking City ha due editori distinti per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5. Su PS5, Frogwares è sia sviluppatore che publisher del gioco. Dal momento che il titolo possiede due ID differenti sulle due piattaforme, ed a causa di una situazione tecnica e legale ancora in atto, il titolo non è eleggibile per un upgrade gratuito".

Tra le migliorie tecniche presenti su PS5, avremo la risoluzione 4K a 60fps, una maggiore qualità grafica generale, tempi di caricamento significativamente più veloci, ed il supporto al controller DualSense. All'interno della Deluxe Edition saranno presenti le quest bonus "The Worshipers of the Necronomicon" e "Merciful Madness", oltre ad un outfit esclusivo, diversi oggetti da sfruttare in-game sin da subito, la potente Tommy gun, ed un punto abilità da assegnare a piacimento ad una delle caratteristiche del protagonista.